Омбудсмен ДНР предположила, что уже нет в живых более 60 пленных жителей Донбасса, которых разыскивают в тюрьмах Украины

Дарья Морозова надеется на международное расследование преступлений Киева. Фото: ombudsman-dnr.ru

Сегодня, 31 января, Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что в список граждан, которых Республика разыскивает на подконтрольной Киеву территории включены 94 человека. Более 60 из них были задержаны еще в начале конфликта, однако с 2015 года Киев не отвечает на запросы по этим людям.

- Это дает основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина в течение стольких лет не предоставляет информацию, уже нет в живых. И эти факты должны стать предметом международного расследования, - сказала Морозова.

Она отметила, что ожидает от координатора от ОБСЕ в Минской гуманитарной группе Шарлотты Реландер содействия в установлении местонахождения и уточнении состояния здоровья наших граждан. Также пофамильный перечень разыскиваемых ДНР лиц повторно направлен в адрес офиса Международного Комитета Красного Креста.

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