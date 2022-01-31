Родион Мирошник: Можно ли будет всерьез называть Францию и Германию гарантами Минских соглашений после «сафари» в Донбасс глав МИД этих стран?

Родион Мирошник считает, что Украина превратила Донбасс в направление военного туризма для иностранных политиков. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Украина продолжает развивать в Донбассе направление военного туризма для иностранных политиков. 7-8 февраля на линию соприкосновения намерены приехать глава МИД Германии Анналена Бербок вместе с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

- При этом министров двух стран, которые себя продолжают именовать посредниками в урегулировании войны в Донбассе, ничуть не смущает, что они едут осматривать зону военных действий только с одной стороны конфликта. И в сопровождении киевских чиновников напевающим им на ухо песни о миролюбии Украины, и под прикрытием военных, которые убивают жителей и защитников другой стороны конфликта, - заявил представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

Он задался вопросом: «Можно ли будет всерьез называть Францию и Германию гарантами Минских соглашений после «сафари» в Донбасс глав МИД этих стран?»

Кстати, ранее в ДНР пригласили Анналену Бербок приехать в Донецк.

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