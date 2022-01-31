В ДНР на пожарах погибли двое жителей, еще один пострадал

В Донецке пострадал пожилой мужчина. Фото: МЧС ДНР

В минувшие сутки двое жителей ДНР погибли на пожарах, еще один пострадал. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

30 января в 5 километрах от села Никишино Шахтерского района произошел пожар в неэксплуатируемой хозпостройке. В результате погиб один человек, его анкетные данные и обстоятельства происшествия устанавливаются.

31 января в Калининском районе Горловки загорелась квартира на четвертом этаже четырехэтажного дома по улице Маршала Шапошникова. В результате погибла женщина, ее анкетные данные устанавливаются.

А 30 января в Донецке спасатели пришли на помощь мужчине 1948 года рождения, который пострадал в результате пожара в частном доме по улице Желябова в Киевском районе. Пожилого дончанина вынесли из зоны задымления на свежий воздух и передали работникам скорой медпомощи. Пострадавший госпитализирован в учреждение здравоохранения.

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