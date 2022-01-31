В больнице Донецка пациент избил и ограбил женщину, которая пришла навестить мужа

Санкция статьи за разбой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Фото: МВД ДНР

Сотрудники угрозыска Киевского райотдела полиции Донецка по «горячим следам» задержали 45-летнего местного жителя, который совершил разбойное нападение. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР,

Потерпевшая пришла в одну из больниц Донецка проведать супруга, который является инвалидом и самостоятельно не передвигается. С собой у женщины была крупная сумма денег. Злоумышленник, находившийся на соседней койке, услышал разговор супругов и увидел у дончанки пачку денег. Мужчина подошел к женщине нанес несколько ударов кулаком в лицо, сломал палец руки и вырвал у нее деньги. После чего убежал из больницы.

Муж потерпевшей видел происходящее, но был физически не способен оказать помощь супруге, в силу состояния здоровья.

После обращения в полицию разбойник был задержан, им оказался ранее судимый за кражу житель Донецка, 1976 года рождения.

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