Под обстрелами ВСУ в минувшие сутки оказались села Октябрь и Коминтерново на юге ДНР

По Коминтерново была выпущена 1 мина калибром 82 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки три раза нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР. Под обстрелами оказались села Октябрь и Коминтерново на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в СЦКК.

Отмечается, что украинские военные дважды обстреляли село Коминтерново. Сначала из стрелкового оружия, а потом была выпущена 1 мина калибром 82 мм. Огонь велся со стороны подконтрольной ВСУ Талаковки.

Село Октябрь оказалось под огнем гранатометов – были выпущены 1 граната из СПГ и 4 гранаты из АГС. Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ Пищевика.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По сообщению представительства ЛНР в СЦКК, территорию Луганской Народной Республики в прошедшие сутки не обстреливали.

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