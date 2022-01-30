Украинское командование перебросило к линии соприкосновения в Донбассе спецназ

На линию соприкосновения в Донбассе прибыл украинский спецназ. Фото: Фейсбук

Командование вооруженных формирований Украины перебросило к линии соприкосновения в Донбассе военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад». Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад» (бывший 8-й отдельный полк специального назначения), - сообщил Филипоненко.

Тем временем боевики из 53-й омбр разместили зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», пять боевых машин пехоты, боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, боевую бронированную машину, бронетранспортер МТ-ЛБ на территории частных домовладений в населенном пункте Новотроицкое.

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Эти данные обнародовало Управление Народной милиции ДНР (подробнее)