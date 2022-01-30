31 января в Донецке частично обесточат часть Ворошиловского, Петровского и Пролетарского районов

Три района Донецка частично обесточат
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В понедельник, 31 января, в столице Донецкой Народной Республики частично обесточат три района. Об этом сообщили в городской администрации.
- Частичное отключение электричества в Ворошиловском, Петровском и Пролетарском районах вызвано проведением плановых ремонтных работ, - говорится в сообщении.
КОНКРЕТНО
С 8.00 до 16.00 будут обесточены дома:
улица Кирова, 166-188а;
улица Ленина, 319-371, 310-368;
улица Петровского, 264а;
улица Школьная, 289-341, 302-350а.
С 9:00 до 16:00 света не будет:
улица Артема, 1, 5, 7;
улица Постышева, 1, 2;
улица 50-летия СССР, 158а, 160;
улица Генерала Антонова, 2-26, 16а, 24а;
улица Зеленая, 1;
улица Липецкая, 12-43;
улица Орехова, 1-30;
бульвар Школьный, 56 а,б,в;
проспект Богдана Хмельницкого, 110а.
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