НМ ДНР: Отсутствие реакции со стороны международных организаций развязывает руки украинским боевикам и толкает их на новые преступления

ВСУ продолжают обстреливать Республику (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За последние два месяца в результате обстрелов со стороны боевиков 54-й бригады украинской армии ранения получили трое мирных жителей Донецкой Народной Республики – двое из них ранены прицельным огнем снайперов вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Отсутствие реакции со стороны международных организаций развязывает руки украинским боевикам и толкает их на новые преступления, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

В НМ ДНР призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать очередное преступление киевских боевиков в отношении мирного населения.

- И потребовать от украинской стороны детального разбирательства по данному факту с установлением виновных должностных лиц, в соответствии с четвертым пунктом Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия, для привлечения к уголовной ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права, - добавили в УНМ Республики.

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