Украинская армия препятствовала ОБСЕ в районе Клинового и Семигорья

ВСУ препятствуют работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе ОБСЕ в Донбассе. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте блокировки беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии киевскими силовиками.

- Вблизи населенных пунктов Клиновое и Семигорье мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики, что это делается украинскими войсками для того, чтобы не допустить вскрытия наблюдателями размещенной в указанных районах военной техники ВСУ.

Тем временем за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования обстреляли три населенных пункта. В Александровке в результате огня ВСУ ранения получил мирный житель.

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