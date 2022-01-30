Лечение от коронавируса в ЛНР проходят 656 человек

За все время коронавирус в ЛНР диагностирован у 22 601 жителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 82 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 30 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 22 601, - говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 19 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 18 783 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано три летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 3162 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 656 пациентов.