В ДНР идет потепление

Завтра в столице Республики будет облачно, ожидается небольшой снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей Донецкой Народной Республики предупредили о резком изменении погоды - на территорию страны движется потепление. Об этом сообщили в Гидрометцентре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Метеорологи проинформировали, что в ближайшие дни в Республике ожидается мокрый снег с дождем и существенное потепление - от 0 до +3 градусов днем и небольшими заморозками до -2 градусов ночью.

Из-за резкого перепада температуры на дорогах могут образоваться снежный накат и гололедица.

Завтра в столице ДНР прогнозируют облачную погоду, которая продержится в течение всего дня. С самого утра и до обеда будет идти мелкий снег, вечером он возобновится, но пойдет сильнее.

Утром температура воздуха за окном составит -3…-2 градуса по Цельсию, днем столбики термометров покажут от -1 градуса до 0 .

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