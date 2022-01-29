После обстрела ВСУ в Еленовке обнаружили девять воронок

В СЦКК сообщили уточненные данные по сегодняшнему обстрелу Еленовки. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные вели огонь по поселку Еленовка из минометов калибром 60 миллиметров. Пять выпущенных ими снарядов разорвались в непосредственной близости от тяговой подстанции. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По объектам гражданской инфраструктуры противник применил 60-миллиметровые минометы. Всего зафиксировано 9 разрывов мин: 5 - непосредственно на территории инфраструктурного объекта, 4 упало в непосредственной близости, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что в результате обстрела были повреждены кровля и остекление тяговой подстанции, а также силовой трансформатор №1.

Напомним, по оперативной информации СЦКК, обстрел Еленовки произошел сегодня в 9.30. Предварительно установлено, что противник вел огонь со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Тарамчук.

Читайте также

В МИД ДНР заявили, что делают все возможное, чтобы не допустить возникновения «горячей» фазы войны в Донбассе

Представители республик стараются урегулировать конфликт дипломатическим путем (подробнее)