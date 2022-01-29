Спикер НС ДНР: Действия России ярко показывают, для кого важны люди и обеспечение их законных прав

В Донецке считают, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке прокомментировали поручение президента РФ Владимира Путина упростить доступ для российских граждан, проживающих в Донбассе, к социальным выплатам через Госуслуги. Его назвали важнейшим гуманитарным шагом в отношении жителей ДНР и ЛНР.

- Этот шаг подчеркивает мирные намерения России, демонстрируя, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики, - считает председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Он подчеркнул - в то время, как Украина ведет обстрелы Донбасса, разжигает ненависть к его жителям и устраивает блокады, действия России ярко показывают, кому действительно важны люди и соблюдение их законных прав, а для кого интерес представляют только территория.

- Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всей России за этот важнейший гуманитарный шаг, - сказал Владимир Бидевка в беседе с ДАН.

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