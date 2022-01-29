Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 14:58

Спикер НС ДНР: Действия России ярко показывают, для кого важны люди и обеспечение их законных прав

Владимир Бидевка прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина упростить доступ к соцвыплатам для жителей Донбасса
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Донецке считают, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики России

В Донецке считают, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики России

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке прокомментировали поручение президента РФ Владимира Путина упростить доступ для российских граждан, проживающих в Донбассе, к социальным выплатам через Госуслуги. Его назвали важнейшим гуманитарным шагом в отношении жителей ДНР и ЛНР.

- Этот шаг подчеркивает мирные намерения России, демонстрируя, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики, - считает председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Он подчеркнул - в то время, как Украина ведет обстрелы Донбасса, разжигает ненависть к его жителям и устраивает блокады, действия России ярко показывают, кому действительно важны люди и соблюдение их законных прав, а для кого интерес представляют только территория.

- Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всей России за этот важнейший гуманитарный шаг, - сказал Владимир Бидевка в беседе с ДАН.

Читайте также

Наталья Никонорова: Надеяться на миролюбивость и здравый смысл украинских властей было бы недопустимой легкомысленностью

Полпред ДНР поблагодарила руководство партии «Единая Россия» за инициативу оказать помощь Донбассу (подробнее)

0