В ЛНР почти 2 тысячи жителей остались без света

Восстановительные работы запланированы на сегодня, 29 января. Фото: mintek-dnr.ru

В Луганской Народной Республике произошли крупные аварийные ситуации на электросетях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Там уточнили, что из-за аварийного отключения на воздушных линиях электропередачи без света остались почти 2 тысячи абонентов. Так, в городе Красный Луч оказались обесточенными дома 136 жителей.

Также отключены 1 949 абонентов Зоринска, поселка городского типа Городища и села Малоивановка в Перевальском районе Республики.

Напомним, в ДНР последнее крупное отключение жителей от электроснабжения произошло в середине января. Тогда причиной обесточивания стала ухудшившая погода, которая оставила без света почти 14,5 тысяч жителей Республики. Помимо крупных городов - Макеевки, Горловки, Снежного, Тореза, Шахтерска и близлежащих сел, аварийное отключение электроэнергии произошло на пункте пропуска «Мариновка», расположенном на границе с Россией.

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