Снаряды ВСУ повредили тяговую подстанцию в поселке Еленовка под Донецком

Пострадавший объект расположен на улице Деповская, 6. Фото: mintek-dnr.ru

В результате обстрела ВСУ в поселке Еленовка, расположенном к югу от Донецка, была повреждена тяговая подстанция. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что подстанция расположена на улице Деповская, 6.

- Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий обстрела, - заявили наблюдатели.

По оперативной информации представительства, обстрел Еленовки произошел в 9.30. Предварительно установлено, что противник вел огонь со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Тарамчук.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ открыли минометный огонь по югу ДНР. Под удар попали окрестности села Новая Марьевка. А утром украинский снайпер ранил мирного жителя под Донецком. Выстрелы были зафиксированы со стороны подконтрольного Украине города Марьинка.

Читайте также

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донбассе

Под огонь ВСУ попали поселки Александровка и Ясное, села Коминтерново и Сосновское в ДНР (подробнее)