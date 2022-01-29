ВСУ открыли минометный огонь по югу ДНР

Обстрел населенного пункта велся с применением 120-миллиметровых мин. Фото: штаб «ООС»

Украинские войска открыли минометный огонь по окрестностям села Новая Марьевка, расположенного на юге Донецкой Народной Республики. Об этом заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что обстрел населенного пункта велся с применением 120-миллиметровых минометов со стороны подконтрольного Киеву села Гранитное. Оттуда в направлении Республики были выпущены два боеприпаса.

Информации о пострадавших среди мирного населения и новых повреждениях жилой инфраструктуры в данный момент нет.

Напомним, сегодня утром в поселке Александровка в ДНР пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения. Мирный житель пострадал от рук украинского снайпера, выстрелы которого были зафиксированы со стороны подконтрольного Украине города Марьинка.

Сейчас раненый находится в центральной городской больнице №14 города Донецка, его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.

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