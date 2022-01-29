Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донбассе

В ходе обстрелов украинские силовики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

За истекшие сутки представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ. По данным наблюдателей, огонь велся на донецком и мариупольском направлениях.

Уточняется, что под удар противника попали несколько населенных пунктов - поселок Александровка под Донецком, поселок Ясное вблизи Докучаевска, а также села Коминтерново и Сосновское, расположенные на юге ДНР. В ходе обстрелов украинские силовики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другие виды стрелкового оружия.

Напомним, в пригороде Докучаевска обстрелом ВСУ был поврежден многоквартирный дом.

- Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано, - заявили в СЦКК.

Тем временем на линии разграничения с Луганской Народной Республикой в это время было спокойно, противник не нарушал режима тишины.

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