Снайпер ВСУ ранил мирного жителя под Донецком

По Александровке работает снайпер. Фото: штаб «ООС»

В поселке Александровка, расположенном в юго-западной части Донецка, был ранен мирный житель. Мужчина пострадал от снайперского выстрела. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения, - заявили наблюдатели.

Сейчас раненый мужчина находится в центральной городской больнице №14 города Донецка, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести.

Уточняется, что обстрел населенного пункта произошел сегодня утром, в 7.30. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву города Марьинка.

Напомним, в прошлый раз случай ранения мирного жителя ДНР был зафиксирован также в Александровке. Он произошел 23 декабря.

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