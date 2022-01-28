Погода в Донецке: 29 января будет пасмурно, ожидается дождь со снегом

Весь день небо в столице Республики будет затянуто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики весь день продержится пасмурная погода. Утром должен пойти снег, после обеда - мелкий дождь со снегом, а ближе к вечеру - небольшой снег.

Утром температура воздуха за окном составит -1…0 градусов по Цельсию, днем она не поднимется выше нуля.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-743 миллиметра ртутного столба.

29 января православная церковь отмечает день поклонения честным цепям апостола Петра. Предки называли этот день «Петр-полукорм», так как к этому времени крестьяне успевали использовать уже половину припасенного на зиму корма для скота. По этому поводу в народе еще говорили: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предугадывали по ветру: если он дул с северной стороны - ждали сильных морозов.

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