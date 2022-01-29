В Донецке наградили молодых учителей денежными сертификатами

Сертификаты, дипломы и грамоты участникам творческого проекта вручили в «Шахтар Плазе». Фото: официальный сайт ДНР

В Донецке наградили призеров международного творческого проекта «Педагогический старт - 2021». Молодые учителя получили в качестве поощрения денежные сертификаты.

Известно, что конкурс был организован силами профсоюза работников образования и науки ДНР совместно с профсоюзом работников народного образования и науки из Москвы.

Всего в проекте участвовали 86 молодых специалистов, стаж которых не превышал трех лет. По условиям конкурса, им необходимо было рассказать об особенностях жизни и работы начинающего учителя, выстраивании им общения с учениками и их родителями, а также представить образ идеального педагога в формате сочинения или эссе.

На международном этапе проекта победила учитель английского языка из Шахтерской средней школы поселка Садовое Анастасия Чикачева. Лауреатами конкурса стали еще четыре педагога из ДНР.

- Такие конкурсы - прекрасная возможность поддержать учителей, дать им возможность показать свои итоги, результаты, поделиться достижениями и своим опытом, - отметила во время церемонии награждения заместитель председателя Народного Совета Республики Ольга Макеева.

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