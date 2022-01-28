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Политика28 января 2022 15:02

Вблизи Докучаевска обстрелом ВСУ поврежден многоквартирный дом

Противник вел огонь со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Березовое
Ирина ДМИТРИЕВА
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Статистика разрушений жилого фонда растет (архивное фото)

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня днем украинские войска обстреляли поселок Ясное около Докучаевска. В результате был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- ВСУ открыли огонь по поселку Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела зафиксированы повреждения по следующим адресам: улица Щорса, 33, квартиры 6 и 17, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что в пострадавших от обстрела квартирах были повреждены стекла, кроме того, в одной из них произошло попадание в газовый счетчик.

- Огонь велся со стороны подконтрольного украинским войскам населенного пункта Березовое, - отметили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам один раз. Противник открывал огонь в направлении села Коминтерново, расположенного на мариупольском направлении. При этом украинские силовики использовали автоматический станковый гранатомет.

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