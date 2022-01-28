Вблизи Докучаевска обстрелом ВСУ поврежден многоквартирный дом

Статистика разрушений жилого фонда растет (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня днем украинские войска обстреляли поселок Ясное около Докучаевска. В результате был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- ВСУ открыли огонь по поселку Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела зафиксированы повреждения по следующим адресам: улица Щорса, 33, квартиры 6 и 17, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что в пострадавших от обстрела квартирах были повреждены стекла, кроме того, в одной из них произошло попадание в газовый счетчик.

- Огонь велся со стороны подконтрольного украинским войскам населенного пункта Березовое, - отметили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам один раз. Противник открывал огонь в направлении села Коминтерново, расположенного на мариупольском направлении. При этом украинские силовики использовали автоматический станковый гранатомет.

Читайте также

В Донбассе украинские боевики за сутки предприняли 37 попыток ведения воздушной разведки

Попытки были предприняты вдоль всей линии соприкосновения (подробнее)