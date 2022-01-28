Житель Ровеньков погиб в собственном гараже от выхлопных газов

Обследовав место происшествия, специалисты выявили следы гари на выхлопной трубе авто. Фото: МЧС ЛНР

В городе Ровеньки произошла трагедия - 35-летний мужчина скончался в собственном гараже от отравления выхлопными газами. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Со слов матери погибшего, вечером 26 января ее сын отправился в гараж и не вернулся домой. Приехав на место трагедии утром, женщина увидела страшную картину.

- Сын без признаков жизни лежал на переднем сидении автомобиля «Opel Vectra». Следов насильственной смерти не наблюдалось, - рассказали в МЧС.

Обследовав место происшествия, специалисты выявили следы гари на выхлопной трубе авто. Стало понятно, что мужчина хотел устранить неисправность своей машины, но отравился при этом выхлопными газами. О том, что он занимался ремонтом автомобиля, свидетельствует и открытый капот.

Напомним, недавно в Луганске оштрафовали жителя почти на 152 тысячи рублей за повторное вождение «под шофе». Горе-водителя лишили права управлять машиной на 2 года.

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