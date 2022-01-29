За шесть лет гражданами ДНР стали более 900 тысяч человек

На сегодняшний день выданы 907 000 паспортов гражданина Донецкой Народной Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала паспортизации в Донецкой Народной Республике внутренний документ страны получили уже свыше 900 тысяч жителей. Такие данные привели в ДАН, ссылаясь на Миграционную службу Министерства внутренних дел ДНР.

Уточняется, что статистика учитывает временной период с 2016 по 2021 годы.

Как отметили ранее в ведомстве, в октябре прошлого года паспортами Республики уже успели обзавестись 820 тысяч человек, кроме того, около миллиона человек на тот момент стояли в очереди на оформление этого вида документа.

- На сегодняшний день выдано 907 000 паспортов гражданина Донецкой Народной Республики, - заявили в Миграционной службе страны.

Напомним, гражданами России с 2019 года стали уже 365 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. А по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, российское гражданство в общей сложности получили больше 720 тысяч жителей республик Донбасса.

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