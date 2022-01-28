Украинские войска обстреляли ДНР один раз за сутки

Украинские силовики использовали автоматический станковый гранатомет. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам один раз. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что противник открывал огонь в направлении села Коминтерново, расположенного на мариупольском направлении. При этом украинские силовики использовали автоматический станковый гранатомет.

Жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры за этот период наблюдатели не зафиксировали.

Отметим, что в это же время ВСУ обстреляли село Веселогоровка в ЛНР, в результате чего погиб один из военнослужащих Народной милиции. Защитники рубежей Республики открыли огонь в ответ для защиты мирных жителей и своих военных. Предыдущий случай гибели защитника ЛНР произошел в первой половине недели.

Читайте также

В ЛНР украинские боевики могут нанести главный удар из Светлодарской дуги

Такие данные агентурной разведки Республики (подробнее)