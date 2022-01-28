В МИД ДНР заявили, что делают все возможное, чтобы не допустить возникновения «горячей» фазы войны в Донбассе

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

В Донецке по-прежнему хотят мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако надеяться на подобную реакцию с украинской стороны все же не спешат. Об этом заявила ДАН министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

- На фоне такой чудовищной по своим масштабам кампании по накачке Украины вооружением, амуницией, техникой и финансовой помощью, которую мы сейчас наблюдаем со стороны США и стран НАТО, просто надеяться на миролюбивость и здравый смысл украинских властей с нашей стороны было бы недопустимой легкомысленностью, - считает она.

При этом полпред подчеркнула, что представители ДНР и ЛНР делают все от них зависящее, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.

- Как представитель ДНР на Минской площадке отмечу, что с нашей стороны будут приложены все усилия для снижения вероятности развертывания такой ситуации, когда вооружение пришлось бы применять. Несмотря на милитаристские настрои украинского руководства и их западных кураторов, мы в Донбассе по-прежнему не хотим возобновления «горячей» фазы конфликта и сделаем все, чтобы удерживать Киев в дипломатическом русле, - сказала она.

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