В ДНР освободят от уплаты коммунальных услуг семьи погибших защитников

За оформлением льготы членам семьи погибшего необходимо обратиться в ближайшее территориальное управление труда и соцзащиты населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике решили освободить от уплаты жилищно-коммунальных услуг членов семей лиц, погибших при защите Республики и не являвшихся при этом военнослужащими. Порядок предоставления такой льготы утвердило Правительство ДНР. Об этом говорится на официальном сайте этого ведомства.

- Члены семей лиц, погибших при защите Республики и не являвшихся военнослужащими, имеют право на льготы в виде освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг с 25 декабря 2020 года, независимо от даты обращения за их предоставлением, - сообщили в Правительстве.

Уточняется, что льгота будет предоставлена в пределах норм потребления на оплату электроэнергии, газа, отопления, горячей и холодной воды, водоотведения, а также вывоза твердых бытовых отходов. За ее оформлением членам семьи погибшего необходимо будет обратиться в ближайшее территориальное управление труда и социальной защиты населения, где следует написать заявление и подать необходимые документы.

Напомним, Глава ДНР наделил Правительство полномочиями регламентировать вопросы управления жилищным фондом.

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