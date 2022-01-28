В ДНР выросли объемы производства химической продукции

Продукция отечественного химпрома пользуется большим спросом у покупателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объемы производства химической продукции в Донецкой Народной Республике выросли на 7 процентов. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на Министерство промышленности и торговли ДНР.

- Общий объем производства химической промышленной продукции за десять месяцев прошлого года составил 1 194,8 миллиона рублей, что на 7 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем реализованной продукции - 1 393,9 миллиона рублей, что на 10,8 процента больше, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что такое увеличение объемов производства отрасли обусловлено ростом продаж производимых ею товаров в ЛНР и Россию, а также повышением спроса на внутреннем рынке страны.

Отмечается, что отечественный химпром выпускает химические вещества и продукцию для промышленных целей, бытовую химию - мыло, моющие и чистящие средства, косметику и парфюмерию, пластмассовые и резиновые изделия.

Сейчас в Республике насчитывается 70 таких предприятий.

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