В ДНР российские паспорта получили 365 тысяч жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Российские паспорта с 2019 года получили 365 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом ДАН сообщили в Миграционной службе МВД Республики.

- На сегодняшний день выдано 365 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации, - отметили в Миграционной службе ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Этот документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Выдача документов производится в Ростовской области.

Ранее сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российское гражданство в общей сложности получили больше 720 тысяч жителей республик Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средняя зарплата металлургов ДНР выросла почти до 20 тысяч рублей

Сейчас в отрасли трудятся более пяти процентов от всего занятого населения Республики (подробнее)