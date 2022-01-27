В Донбассе ВСУ перебросили к линии фронта мобильные группы радиоэлектронной разведки и борьбы

ВСУ концентрируют вооружения и бронетехнику вне определенных соглашениями стоянок. Фото: штаб «ООС»

Украинское командование перебросило к линии фронта мобильные группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- В районах населенных пунктов Светлодарск, Троицкое, Новолуганское, Попасная, Новотошковское, Счастье и Станица Луганская отмечается прибытие мобильных групп радиоэлектронной разведки для прослушивания переговоров военнослужащих Народной милиции, - рассказал он.

По его словам, в районе Золотого в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ установлено нахождение мобильной группы радиоэлектронной борьбы из состава 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы для выявления используемых Народной милицией каналов связи.

Раннее Народная милиция сообщала, что ВСУ ведут активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, скрывая стягивание сил и средств к линии фронта.

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