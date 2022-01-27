Под украинскими обстрелами погиб военнослужащий ЛНР. Фото: штаб «ООС»

Сегодня, 27 января, в Луганской Народной Республике погиб военнослужащий Республики в результате обстрела ВСУ села Веселогоровка. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Республики Александр Мазейкин.

- Киевские боевики с позиций 30-й бригады в районе населенного пункта Троицкое, выполняя преступный приказ комбрига Александра Зиневича, открыли огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов в направлении населенного пункта Веселогоровка. С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш военнослужащий, - рассказал на брифинге в Луганске Александр Мазейкин.

Военнослужащие ЛНР открыли ответный огонь для защиты мирных жителей и своих военных. Предыдущий случай гибели защитника Республики произошел в первой половине недели.

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