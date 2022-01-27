В подконтрольном Киеву Донбассе молодежь вербуют в ряды ВСУ. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе командование оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» развернуло вербовочные группы для срочного доукомплектования личным составом соединений. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Для срочного доукомплектования соединений ОТГ «Север» личным составом командованием из числа офицеров 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, 24-й и 30-й отдельных механизированных бригад ВСУ сформированы вербовочные группы с задачей набора на контрактную службу украинских граждан, - рассказал он.

По его словам, сейчас вербовочные группы агитируют в ряды ВСУ в средних специальных и высших учебных заведениях в подконтрольном Киеву Донбассе.

Раннее Народная милиция сообщала, что ВСУ ведут активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, скрывая стягивание сил и средств к линии фронта.

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