Эдуард Басурин: Россия никогда не оставит своих сограждан

Басурин подчеркнул, что Народная милиция готова противостоять вооруженной агрессии Киева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Возможная военная помощь республикам Донбасса со стороны России будет актуальной на фоне поставок иностранных вооружений на Украину. Об этом ДАН заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На фоне массовых поставок вооружения странами Запада киевскому режиму мы приветствуем заявление первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета ВПП «Единая Россия» Андрея Турчака. Оно свидетельствует о том, что Россия никогда не оставит своих сограждан и всегда будет их поддерживать, - отметил Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что Народная милиция готова противостоять вооруженной агрессии Киева.

Накануне Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения обороноспособности Республик и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Руководитель фракции «ЕР» в Государственной думе Владимир Васильев также заявил, что партия инициировала обращение к руководству страны по соответствующему вопросу. Предложение Турчака поддержали и ряд других общественных и политических сил в России.

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