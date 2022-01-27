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Происшествия27 января 2022 10:39

В Луганске оштрафовали жителя почти на 152 тысячи рублей за повторное вождение в нетрезвом виде

Горе-водителя лишили права управлять машиной на 2 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске оштрафовали местного жителя за повторное вождение в нетрезвом виде. Фото: Генпрокуратура ЛНР

В Луганске оштрафовали местного жителя за повторное вождение в нетрезвом виде. Фото: Генпрокуратура ЛНР

В Луганске Каменнобродский райсуд оштрафовал жителя почти на 152 тысячи рублей за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, вновь управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Виновность подсудимого подтвердилась предоставленными суду доказательствами.

- Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, возможность исправления и предупреждения совершения новых преступлений, личность подсудимого, а также наличие смягчающих обстоятельств и позицию государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 151 580 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев, - сообщили в Генпрокуратуре.

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