Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 362 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 362 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 26 января в специально аккредитованных лаборатория Донецкой Народной Республики проведено 2241 исследование, из них выявлено 339 случаев заболевания COVID-19 и у 23 пациентов данный диагноз установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4475 пациентов, выписано – 109480 человек, умерли – 9532.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких. У привитых, даже если заразятся, заболевание протекает легче.

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