От коронавируса в ЛНР за сутки умерли четыре человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
От коронавируса в ЛНР за сутки умерли четыре человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- С начала пандемии в Республики медики зарегистрировали 3 158 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.
На сегодня в ЛНР подтверждены 22 393 случая заражения коронавирусом.
Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.
Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких. У привитых, даже если заразятся, заболевание протекает легче.
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