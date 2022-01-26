27 января в Донецке частично без света останутся жители двух районов

В Донецке продолжаются плановые ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

В четверг, 27 января, ряд абонентов в Буденновском и Пролетарском районах Донецка, а также в поселке Александровка временно отключат от электроснабжения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации столицы ДНР.

На время плановых ремонтных работ с 9:00 до 16:00 света не будет в Буденновском районе по улице Высокогорная, 1-14; улице Енисейская, 3-21; улице Ольшанского, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 13, 15, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 18а; улице Оршанская, 17, 21-33; улице Прокофьева, 13, 15, 17, 38-46 (четные).

В Пролетарском районе энергоснабжение отключат с 9:00 до 15:00 по адресам: улица Б. Магистральная, 16-24; улица Робеспьера, 4, 6.

В поселке Александровка с 8:00 до 16:00 будет отсутствовать электроснабжение по улицам Кирова, 166-188а; Ленина, 319-371, 310-368 и Школьной, 289-341, 302-350а.

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