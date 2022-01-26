Родион Мирошник: Глава офиса Зеленского Ермак распространяет фейки, отрицая прямые переговоры с ЛНР и ДНР

Родион Мирошник обратил внимание на очередную глупость правителей Украины. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Киев распространяет фейки, отрицая проведение прямых переговоров с официальными представителями ЛНР и ДНР. Об этом заявил представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

Так он прокомментировал слова руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, который заявил, что никаких прямых переговоров с «сепаратистами» не было и не будет.

- Ермак взял на себя функции бывшего спикера украинской делегации в Контактной группе Алексея Арестовича распространять фейки и пропаганду?! А чем тогда занимается украинская делегация вчера и сегодня в Контактной группе, как не говорит с «сепаратистами», то есть с официальными представителями ЛНР и ДНР?! – задался риторическим вопросом Мирошник.

Он отметил, что без прямого диалога договоренности «на земле» не будет. Но Ермак и президент Украины Владимир Зеленский боятся радикалов, а теперь и бывшего президента Украины Петра Порошенко, и продолжают делать хорошую мину при плохой игре.

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