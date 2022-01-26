Украина готовится к эвакуации в подконтрольном Донбассе и развертыванию пунктов приема раненых

Командование ВСУ не исключает больших потерь среди личного состава. Фото: МОУ

Украинские власти ведут подготовку к возможной эвакуации жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан, – сказал Басурин.

Тем временем, командование «операцией объединенных сил» («ООС») поставило задачу начальникам военных госпиталей подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых.

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