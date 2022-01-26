Родион Мирошник: На Украине отозвали скандальный проект закона об оккупации Донбасса, но обещали вернуть

Родион Мирошник разоблачил игры Киева с законопроектом. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник сообщил, что скандальный проект закона о переходном периоде в Донбассе отозван. Но верить Киеву нельзя.

- Скандальный проект закона о переходном периоде, который корректнее называть об оккупационном режиме для Донбасса, из Верховной Рады отозван под давлением России, Республик Донбасса и неподдержке западных посредников, - заявил Мирошник.

Он отметил, что дальше Киев будет пытаться делать «хорошую мину» и объяснять, почему именно отозвали проект, который год таскали по всем министерствам и потом одобрили всем Кабмином. Но это не так важно.

- Важно, что министр по делам «временно оккупированных территорий» Ирина Верещук обещала проект переработать и заслать вновь. Прекрасно зная, что Минские соглашения не предполагают ничего подобного. Но в этом весь «украинский режим», - подчеркнул представитель ЛНР.

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