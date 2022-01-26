Украинские националисты готовят штурмовые группы для боев в Донбассе

Украинские националисты будут в первых группах, которые пойдут на штурм городов Донбасса. Фото: ОПУ

Украинские националисты активизировали вербовку боевиков, воевавших ранее в Донбассе. Из них готовятся штурмовые группы. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действиях в Донбассе, – сказал Басурин.

Он добавил, что с боевиками в лагерях подготовки проводятся военные сборы. Кроме того, начат сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР назвал реальные шаги, которые должна сделать Украина в направлении к миру

Денис Пушилин прокомментировал отзыв из Верховной Рады законопроекта «Об основах государственной политики переходного периода» (подробнее)