В Донбассе передовые бригады ВСУ по всей линии фронта активно пополняют запасы боеприпасов и топлива для техники

Подвоз боеприпасов и ГСМ к бригадным складам будет проходить в темное время суток по проселочным дорогам. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Подразделения украинской армии на донецком, горловском и мариупольском направлениях получили новые партии боеприпасов и топлива. Об этом сегодня со ссылкой на данные разведки заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На железнодорожные станции населенных пунктов Красноармейск, Дружковка и Зачатовка прибыли эшелоны с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, предназначенными для восполнения войсковых и оперативных запасов 25-й, 56-й, 54-й, 53-й и 36-й бригад ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, – отметил Басурин.

Он добавил, что подвоз боеприпасов и ГСМ к бригадным складам будет проходить в темное время суток по проселочным дорогам для сокрытия данного факта от ОБСЕ и местных жителей. Кроме того, украинское руководство ведет переговоры с зарубежными странами о поставке дефицитных типов боеприпасов и снарядов. В частности, обсуждается вопрос о предоставлении ВСУ 152-мм артиллерийских снарядов из Чехии.

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