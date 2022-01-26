Сотрудники МГБ ДНР обнаружили возле Докучаевска схрон со взрывчаткой украинских диверсантов

В схроне находилось 1,6 кг тротила, 20 ручных гранат и 15 выстрелов к гранатомету. Фото: МВД ДНР

Сотрудники МГБ ДНР обнаружили тайник со взрывчаткой и гранатами возле Докучаевска. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МГБ.

- Получены сведения о подготовке спецслужбами Украины диверсий в прифронтовых населенных пунктах на территории Республики. МГБ в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий вблизи Докучаевска был обнаружен схрон, оборудованный в одном из заброшенных домов. В нем находилось 1,6 кг тротила, 20 ручных гранат и 15 выстрелов к гранатомету, – рассказали в МГБ.

Также в ведомстве отметили, что по имеющейся у них информации эти боеприпасы были подготовлены агентами украинских спецслужб для проведения серии диверсий и террористических актов на территории Республике.

- Особо хочется подчеркнуть, что предотвращение изуверских планов украинских спецслужб стало возможным благодаря активной помощи граждан Республики. Сейчас МГБ проводятся мероприятия по ликвидации диверсионной сети противника, – сообщили в МГБ.

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