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Политика26 января 2022 7:23

Под обстрелами ВСУ в минувшие сутки оказались семь населенных пунктов ДНР

По территории Республики было выпущено 43 гранаты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Схема обстрелов территории ДНР 25 января. Фото: УНМ ДНР

Схема обстрелов территории ДНР 25 января. Фото: УНМ ДНР

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки восемь раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР. Под обстрелами оказались семь населенных пунктов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в СЦКК.

Отмечается, что под огнем оказались Васильевка, Спартак, Горняк, Октябрь и поселок шахты «Трудовской» на донецком направлении, а также Белая Каменка и Дзержинское – на мариупольском.

Украинские войска применяли различные виды гранатометов, включая АГС, СПГ и РПГ. Общее количество выпущенных гранат – 43 единицы.

Жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

По информации представительства ЛНР в СЦКК, территорию Луганской Народной Республики в прошедшие сутки не обстреливали.

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