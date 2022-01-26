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Общество26 января 2022 5:21

Глава ДНР наделил Правительство полномочиями регламентировать вопросы управления жилищным фондом

Денис Пушилин издал соответствующий указ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Правительство теперь может утверждать стандарты управления многоквартирными домами

Правительство теперь может утверждать стандарты управления многоквартирными домами

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Глава ДНР Денис Пушилин уполномочил Правительство принимать нормативные правовые акты в сфере управления жилищным фондом. Об этом говорится в указе №7 от 25 января 2022 года, который был опубликован на официальном сайте лидера Республики.

Правительство теперь может утверждать стандарты управления многоквартирными домами, порядок раскрытия информации при управлении жилфондом, положения об общем собрании собственников помещений, порядок содержания общего имущества, правила изменений размера платы за содержание жилого помещения (если услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества - ненадлежащего качества или нарушены сроки), правила аварийно-диспетчерского обслуживания, формы примерного договора управления многоквартирным домом.

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