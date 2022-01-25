В Республике проведут конкурс красоты «Краса Донбасса»

В 2021 году победительницей стала горловчанка Элина Горбушина. Позже она завоевала титул «Русская красавица – 2021». Фото: Личный архив Элины Горбушиной

Конкурс красоты «Краса Донбасса», который проводится общественной организацией «Молодая Республика» с 2015 года стал одним из главных культурных мероприятий для молодежи в ДНР.

Семь лет назад показ красавиц в воюющем городе, когда даже в центре Донецка слышались залпы украинских орудий – многие считали абсурдом. Но постепенно мероприятие стало статусным и респектабельным.

Теперь к участию к нему привлекают красавиц из Луганской Народной Республики.

- Мы уже запустили регистрацию на ресурсах «Молодой Республики» в ДНР и общественной организации «Молодая Гвардия» в ЛНР. Регистрация продлится до 10 февраля, – сообщили в «Молодой Республики».

По присланным заявкам на сайт «Молодой Республики» будут отобраны 20 конкурсанток – по 10 от каждой из Республик. К участию приглашаются девушки возрастом от 14 до 25 лет.

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