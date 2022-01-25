Автобус с людьми застрял в снежном заносе под Свердловском

Автобус застрял в снежном заносе. Фото: МЧС ЛНР

Маршрутный автобус, следовавший из поселка Устиновка в Свердловск, попал в снежный занос. Водитель вместе с пассажирами пытались высвободить транспорт, однако все попытки оказались тщетными. На помощь прибыли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

- До вызова службы спасения 15 пассажиров и водитель пытались самостоятельно вытолкать автобус на дорогу. Но их энтузиазма и усилий не хватило, - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС с помощью пожарного автомобиля и буксировочного троса вытащили автобус марки ПАЗ на дорогу и несколько километров протянули за собой, чтобы автобус снова не застрял в снегу.

- Операция по буксировке пассажирского автобуса заняла не больше 20 минут, - говорят в спасательном ведомстве. - Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пассажиры не замерзли и не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делала координатор от ОБСЕ в Контактной группе Шарлотта Реландер в Республиках Донбасса

Представитель Специальной мониторинговой миссии рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы решила своими глазами увидеть, то, что обсуждается на Минской площадке (подробнее)