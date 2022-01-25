ВСУ обстреляли Спартак, Горняк и Октябрь в ДНР

ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Днем, 25 января, вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали Спартак и Горняк, что на донецком направлении, а также Октябрь – на юге. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Огонь велся в 11.20, 11.25 и в 12.10 по районам поселка Горняк, села Спартак на окраине и в пригороде Донецка и села Октябрь на юге Республики со стороны населенных пунктов Пески, Авдеевка и Пищевик соответственно.
Отмечается, что для обстрелов территории Республики киевские силовики применяли гранатометы различных видов.
Выпущено 18 боеприпасов, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. - Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла из гранатометов донецкий поселок Александровка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко: Сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную
Оборонное ведомство Республики фиксирует активную военную деятельность украинской армии (подробнее)