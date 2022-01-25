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Политика25 января 2022 17:10

ВСУ обстреляли Спартак, Горняк и Октябрь в ДНР

По населенным пунктам киевские силовики выпустили 18 боеприпасов
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР (архивное фото)

ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Днем, 25 января, вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали Спартак и Горняк, что на донецком направлении, а также Октябрь – на юге. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся в 11.20, 11.25 и в 12.10 по районам поселка Горняк, села Спартак на окраине и в пригороде Донецка и села Октябрь на юге Республики со стороны населенных пунктов Пески, Авдеевка и Пищевик соответственно.

Отмечается, что для обстрелов территории Республики киевские силовики применяли гранатометы различных видов.

Выпущено 18 боеприпасов, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. - Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла из гранатометов донецкий поселок Александровка.

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