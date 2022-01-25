В Донбасс прибыли подготовленные британскими инструкторами диверсанты

Отмечено прибытие пяти групп диверсантов. Фото: Фейсбук

В подконтрольный Киеву Лисичанск прибыли диверсионно-разведывательные группы, подготовленные британскими инструкторами. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- В районе населенного пункта Лисичанск зафиксировано прибытие пяти групп сил специальных операций ВСУ, прошедших подготовку у британских инструкторов, - сообщил он.

Лещенко рассказал, какие задачи имеют диверсионные группы

- Проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе на западной фильтровальной станции, обеспечивающую питьевой водой часть территории ЛНР, - отметил руководитель оборонного ведомства Республики.

Ранее сообщалось, что армия Украины ведет активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе.

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