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Политика25 января 2022 12:39

Украина тщательно скрывает стягивание сил и средств в Донбасс

Начальник НМ ЛНР Ян Лещенко заявил об активной подготовке киевских силовиков к активным боевым действиям
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ стягивают технику. Фото: Фейсбук

ВСУ стягивают технику. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины стягивают в Донбасс силы и средства и пытается это тщательно скрыть. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Стягивание сил и средств украинской стороной в зону так называемой операции объединенных сил на Донбассе тщательно скрывается, - сообщил он.

Кроме этого украинские солдаты увеличили интенсивность передаваемой информации в радиосетях.

Ранее руководитель оборонного ведомства Республики сообщил, что командование вооруженных формирований Украины дало распоряжение подготовить дополнительные места в военных госпиталях для приема больных и раненых в зоне так называемой операции объединенных сил.

Также сообщалось, что армия Украины ведет активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе.

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