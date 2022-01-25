ВСУ обстреляли Александровку

ВСУ продолжают обстреливать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем оказался поселок Александровка на западе Донецка, - говорится в сообщении. - По нему выпущено две гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие.

Отмечается, что жертв и новых разрушений не зафиксировано.

Тем временем в ДНР заявили о подготовке украинских военных к наступательным действиям в Донбассе. Разведка фиксирует усилившуюся активность на позициях ВСУ. Командование оборонного ведомства Донецкой Народной Республики настоятельно рекомендует украинским военным отказаться от наступательных действий на Донбасс.

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